شاهد.. بنزيما يرد على رونالدو بهدف تاريخي في "يورو 2020"

سجل الفرنسي كريم بنزيما أول هدف له في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، خلال لقاء منتخب بلاده أمام نظيره البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة للمجموعة السادسة.

وأدرك المهاجم بنزيما التعادل لمنتخب "الديوك" بهدف سجله من ضربة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ويعتبر هذا الهدف هو الأول لكريم بنزيما خلال مسيرته في تاريخ نهائيات بطولة كاس أمم أوروبا، والأول بقميص "الديوك" منذ 2085 يوما، وذلك بعد عودته من جديد إلى صفوف منتخب فرنسا بعد غياب دام أكثر من 5 أعوام بسبب فضيحة ابتزاز بشريط جنسي ضد زميله السابق ماثيو فالبوينا.

Карим ждал этого момента оооочень долго 💙 pic.twitter.com/d5OEPyW1qx — Матч ТВ (@MatchTV) June 23, 2021

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وجاء هدف المحاجم الفرنسي ردا على هدف زميله السابق في ريال مدريد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجله من ضربة جزاء أيضا، في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول للمباراة على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست.

المصدر: وكالات