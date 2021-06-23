جورجينا تحتفل بأرقام رونالدو المميزة وتنشر فيديو وصورا من قلب الحدث

احتفلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز في المدرجات بالأرقام المميزة التي حققها صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراته أمام نظيره الفرنسي، يوم الأربعاء.

ونشرت جورجينا رودريغيز مقطع فيديو لهدف "صاروخ ماديرا" الأول عبر خاصية "الستوري" في حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، إضافة إلى صور لها مع كريستيانو جونيور من قلب الحدث من على مدرجات ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست.

instagram/georginagio

وقاد رونالدو منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي لبطولة "يورو 2020"، بلإحرازه هدفين في مرمى منتخب فرنسا (1-1) من ركلتي جزاء، في الدقيقتين (31 و60) من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة الختامية للمجموعة السادسة.

Рекордный 109-й гол Роналду за сборную 👏



Историческая ... 💫 pic.twitter.com/rk5qZUdfJK — Матч ТВ (@MatchTV) June 23, 2021

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وأحرز الدون رونالدو بذلك أول هدفين له خلال مسيرته في مرمى منتخب فرنسا في سابع مباراة ضده، ورفع "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية للبطولة الأوروبية، والرابع عشر في تاريخ نهائيات بطولة أمم أوروبا، والهدف رقم 109 بقميص منتخب البرتغال، ليعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة على المستوى الدولي الذي كان ينفرد به المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي.

كما أصبح كريستيانو رونالدو (36 عاما) أول لاعب أوروبي في تاريخ كرة القدم، يسجل 20 هدفا أو أكثر في نهائيات البطولات الكبرى (نهائيات كأس العالم وبطولة أمم أوروبا).

المصدر: RT