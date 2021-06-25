شاهد.. كيف تغني ابنة رونالدو مع جورجينا

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في تطبيق "إنستغرام" لابنتهما وهي تغني.

وتظهر جورجينا مع ابنتها "آنا مارتينا" في مقطع الفيديو وهي تعلمها الغناء، وسط أجواء مرحة.

وأطلق رونالدو وجورجينا اسم "آنا مارتينا" على ابنتهما التي ولدت في نوفمبر 2017، بعد خمسة أشهر فقط من ولادة توأم الدون البرتغالي "إيفا وماثيو" من قبل أم بديلة، ولدى أسطورة كرة القدم البرتغالية، أيضا نجله البكر كريستيانو جونيور 11 عاما، من امرأة أمريكية مجهولة الهوية.

وظهر رونالدو لأول مرة مع جورجينا رسميا، في يناير 2017، عندما اصطحبها معه إلى حفل جائزة "الكرة الذهبية" التي توج بها "صاروخ ماديرا".

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وتحدثت جورجينا رودريغيز، في وقت سابق، عن تفاصيل لقائها الأول مع رونالدو، قائلة: "التقيت به لأول مرة في متجر غوتشي عام 2016، حيث كنت أعمل كمساعدة مبيعات، ثم تكرر اللقاء بعد أيام في محل آخر، عندها تمكنا من التحدث في جو مريح، خارج بيئة العمل، لقد وقعنا أنا ورونالدو في الحب من أول نظرة".

وأضافت عارضة الأزياء عن حبها لرونالدو: "ليس من السهل أن أكون شريكا لشخص مشهور، لكنني لن أستبدله بالعالم كله. ما أشعر به هو أقوى من أي شيء آخر، وأي نوع من الضغط. معا نحن أقوى وهناك إعجاب متبادل، لكن الإغواء هو أمر مهم للغاية".

وولدت جورجينا في 27 يناير 1994 من أب أرجنتيني وأم إسبانية، نشأت في مدينة خاكا الصغيرة في شمال شرق إسبانيا في مقاطعة ويسكا، وعاشت حياة هادئة في بداية حياتها، وتغير كل شيء بعد لقائها بنجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو في عام 2016.

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ويستعد كريستيانو رونالدو (36 عاما) في الوقت الحالي لمباراة منتخب بلاده المرتقبة ضد نظيره البلجيكي، يوم الأحد، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية الإسبانية، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل النجم البرتغالي عدة أرقام مميزة وقياسية خلال هذه البطولة حتى الآن، أبرزها وصوله إلى هدفه رقم 109 بقميص منتخب بلاده، في 178 مباراة وفي مرمى 44 دولة، ليعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة على المستوى الدولي الذي كان ينفرد به علي دائي، ولديه الفرصة في تحطيمه يوم الأحد.

ويتربع رونالدو على عرش صدارة هدافي النسخة الحالية لبطولة القارة العجوز برصيد 5 أهداف حتى الآن، وعزز تربعه على عرش الهداف التاريخي للبطولة أيضا، برصيد 14 هدفا، بعد أن انتزع الرقم القياسي من أسطورة كرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني، الذي سجل 9 أهداف في تاريخ نهائيات كأس أمم أوروبا.

المصدر: وكالات