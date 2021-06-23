شاهد.. رونالدو يوجه تحية خاصة للإيراني علي دائي من "يورو 2020"

وصل نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 109 خلال لقائه أمام منتخب فرنسا مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة في "يورو 2020".

وأدرك رونالدو التعادل لمنتخب بلاده بتسجيله الهدف الشخصي الثاني من ضربة جزاء، في الدقيقة 60 من عمر المباراة على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست.

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وأحرز الدون رونالدو هدفه الثاني خلال مسيرته في مرمى منتخب فرنسا في سابع مباراة ضده، ورفع "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية للبطولة الأوروبية، والرابع عشر في تاريخ نهائيات بطولة أمم أوروبا، والهدف رقم 109 بقميص منتخب البرتغال، ليعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة على المستوى الدولي الذي كان ينفرد به المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي.

كما أصبح كريستيانو رونالدو (36 عاما) أول لاعب أوروبي في تاريخ كرة القدم، يسجل 20 هدفا أو أكثر في نهائيات البطولات الكبرى (نهائيات كأس العالم وبطولة أمم أوروبا).

المصدر: RT