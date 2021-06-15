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واشنطن تعلق على مباراة العراق وإيران في تصفيات كأس العالم

الرياضة

واشنطن تعلق على مباراة العراق وإيران في تصفيات كأس العالم
المنتخب العراقي
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علقت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، على المباراة المرتقبة بين المنتخبين العراقي والإيراني في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكتبت السفارة على حسابها في "فيسبوك": "الشعب الأمريكي يشجع ويدعم أسود الرافدين في مباراتهم الليلة، نتطلع للقاء ممتع ومثير".

وأضافت: "كل التوفيق في مباراة اليوم".

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وستقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

ويدخل "أسود الرافدين" المباراة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بـ17 نقطة من 7 مباريات، حقق الفوز في 5 وتعادل في 2.

بينما يدخل المنتخب الإيراني المباراة في مركز الوصافة بـ15 نقطة، من 7 مباريات، حقق الفوز في 5 وخسر في 2.

ويتأهل مباشرة إلى كأس آسيا المقررة في الصين عام 2023 وإلى المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، أصحاب الصدارة في المجموعات الـ8 بالإضافة لأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني. 

المصدر: RT

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