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مدرب المنتخب العراقي قبل مواجهة إيران الحاسمة: الفريق الأفضل سيفوز

الرياضة

مدرب المنتخب العراقي قبل مواجهة إيران الحاسمة: الفريق الأفضل سيفوز
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السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي
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أكد السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، جاهزية فريقه لمواجهة نظيره الإيراني يوم غد الثلاثاء في آخر مبارياتهما ضمن المرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة.

وقال كاتانيتش خلال مؤتمر صحفي: "أنا مدرب كرة قدم وبالتأكيد ألعب من أجل الفوز، وبالنهاية الفريق الأفضل هو من سيفوز. لا أريد أن أعمل حسابات أخرى، نحن نعرف أين نقف وسنقدم أفضل ما عندنا".

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وأضاف: "شاهدنا لاعبيهم وهم شاهدونا، نعرف كيف يلعبون وهم يعرفون كيف نلعب، لا توجد هناك أسرار رغم وجود اختلافات بسيطة منذ آخر مواجهة بيننا".

وأشار كاتانيتش إلى أن "الفوز يعتمد على ظروف المباراة، حيث أن الفائز سيكون الفريق الأقوى بالمباراة ويسيطر على اللعب وربما قليلا من الحظ. أمور بسيطة تفرق في هكذا مباريات كبيرة".

وسيدخل "أسود الرافدين" المباراة فى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بـ17 نقطة من 7 مباريات، حقق الفوز فى 5 وتعادل في 2.

بينما سيدخل المنتخب الإيراني المباراة فى المركز الثاني بـ 15 نقطة، من 7 مباريات، حقق الفوز في 5 وخسر في 2.

المصدر: RT

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