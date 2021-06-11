شاهد.. هدف العراق اليتيم في مرمى هونغ كونغ

خرج منتخب العراق من عنق الزجاجة أمام منتخب هونغ كونغ (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويعود الفضل في فوز منتخب "أسود الرافدين" للاعبه محمد قاسم ماجد الذي أحرز هدف الفوز اليتيم له مبكرا، في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على أستاد المحرق في البحرين.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وحقق العراق بذلك انتصاره الخامس في هذه التصفيات مقابل تعادلين، ويتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه الإيراني، الذي أمطر شباك كمبوديا بعشرة أهداف كاملة، ويليهما منتخب البحرين في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

في المقابل، مني منتخب هونغ كونغ بالهزيمة الرابعة مقابل فوز وتعادلين، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 5 نقاط.

بينما تذيل منتخب كمبوديا ترتيب المجموعة برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: RT