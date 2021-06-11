الأبيض الإماراتي يكتسح نظيره الإندونيسي (فيديو)

ألحق منتخب الإمارات هزيمة ساحقة بنظيره الإندونيسي (5-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

وأحرز المهاجم الإماراتي علي مبخوت هدفين للأبيض، الأول والثالث في الدقيقتين (22 و49 من ضربة جزاء)، كما وقع فابيو دي ليما على ثنائية أيضا، الثاني والرابع في الدقيقتين (28 و55)، بينما تكفل سيباستيان تاجليابو بتسجيل الهدف الخامس بحلول الدقيقة 86 من زمن اللقاء الذي أقيم على أستاد زعبيل بمدينة دبي.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 15 نقطة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة، بفارق نقطتين خلف نظيره الفيتنامي، ويليهما تايلاند وماليزيا برصيد 9 نقاط لكل منهما، بينما تذيل منتخب إندونيسيا الترتيب بنقطة واحدة.

ويتأهل إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم "قطر 2022"، أصحاب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الـ8، إضافة إلى أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني، بعد ضمان قطر صدارة المجموعة الخامسة.

المصدر: RT