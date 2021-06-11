شاهد.. فوز السعودية وهزيمة اليمن
حقق المنتخب السعودي فوزا ثمينا على ضيفه السنغافوري (3-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ووقع على ثلاثية الأخضر السعودي كل من اللاعبين، سالم الدوسري وفهد المولد وصالح الشهري، في الدقائق (83، و86، و90) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.
قووووول أول لـ #منتخبنا_الوطني سجله اللاعب سالم الدوسري— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) June 11, 2021
#السعودية 1 : 0 #سنغافورة
#السعودية_سنغافورة
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/A5kAI3f65p
قووووول ثاني لـ #منتخبنا_الوطني سجله اللاعب فهد المولد— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) June 11, 2021
#السعودية 2 : 0 #سنغافورة
#السعودية_سنغافورة
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/smQmS7vsCQ
#منتخبنا_الوطني يتغلب على سنغافورة بثلاثية نظيفة 👏— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) June 11, 2021
#السعودية 3 : 0 #سنغافورة
#السعودية_سنغافورة
🎥 — أهداف المباراة! 👇 pic.twitter.com/35TUiszTaj
في المقابل، خسر المنتخب اليمني أمام نظيره الأوزبكي بهدف وحيد سجله لاعبه جلال الدين ماشاريبوف مبكرا، في الدقيقة 19 من ضربة جزاء.
التصفيات الآسيوية المزدوجة | منتخب #أوزبكستان يتقدم 1 - 0 على #اليمن في الدقيقة 19#قنوات_الكاس#AsianQualifierspic.twitter.com/6gVgo03MSD— قنوات الكاس (@alkasschannel) June 11, 2021
وحقق منتخب السعودية انتصاره الرابع على التوالي والخامس في هذه التصفيات مقابل تعادلين، ورفع رصيده إلى 17 نقطة، في صدارة للمجموعة الرابعة، بفارق نقطتين أمام وصيفه الأوزبكي، ويلهما منتخب فلسطين في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.
بينما مني منتخب اليمن بالهزيمة الثالثة على التوالي والرابعة في التصفيات، مقابل فوز وتعادلين، ويقبع في قاع المجموعة برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين خلف سنغافورة.
المصدر: وكالات