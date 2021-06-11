شاهد.. فوز السعودية وهزيمة اليمن

حقق المنتخب السعودي فوزا ثمينا على ضيفه السنغافوري (3-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ووقع على ثلاثية الأخضر السعودي كل من اللاعبين، سالم الدوسري وفهد المولد وصالح الشهري، في الدقائق (83، و86، و90) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.

في المقابل، خسر المنتخب اليمني أمام نظيره الأوزبكي بهدف وحيد سجله لاعبه جلال الدين ماشاريبوف مبكرا، في الدقيقة 19 من ضربة جزاء.

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وحقق منتخب السعودية انتصاره الرابع على التوالي والخامس في هذه التصفيات مقابل تعادلين، ورفع رصيده إلى 17 نقطة، في صدارة للمجموعة الرابعة، بفارق نقطتين أمام وصيفه الأوزبكي، ويلهما منتخب فلسطين في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

بينما مني منتخب اليمن بالهزيمة الثالثة على التوالي والرابعة في التصفيات، مقابل فوز وتعادلين، ويقبع في قاع المجموعة برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين خلف سنغافورة.

المصدر: وكالات