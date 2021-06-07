دولة عربية مرشحة بقوة لاستضافة كأس أمم إفريقيا بدلا من الكاميرون

فجر المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السوداني عبد المنعم شطة، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه أن مصر مرشحة لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بدلا من الكاميرون.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، في بيان رسمي، أمس الأحد، تأجيل قرعة "أمم إفريقيا 2021" لأسباب تتعلق بفيروس كورونا، بناء على طلب اللجنة المنظمة للبطولة القارية في الكاميرون.

ولكن المسؤول البارز السابق في "الكاف"، عبد المنعم شطة، أرجع السبب إلى عدم جاهزية الملاعب الكاميرونية، وذلك في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت" المصرية، مؤكدا بشكل لا لبس فيه (بحكم علاقاته ونفوذه داخل الكاف)، أن المسؤولين في الاتحاد القاري، يشعرون بالندم، لتجديد ثقتهم في الكاميرون، بعد فشل الحكومة في الانتهاء من التجهيزات اللازمة لاستضافة البطولة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح شطة: "تأجيل قرعة البطولة لم يكن بسبب فيروس كورونا المستجد، هذا كلام غير صحيح، وإلا لكانت أجريت القرعة عن بعد عبر الفيديو بدلا من التأجيل".

وتابع: "وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، توجه إلى الكاميرون البلد المضيف للنسخة المقبلة، وتفاجأ بأن الملاعب هناك غير صالحة لاستضافة المباريات حتى الآن، لذلك أصبحت مصر هي المرشحة الأولى لاستضافة البطولة بنسبة تقترب من 60 بالمئة".

وأردف: "مصر وجنوب إفريقيا هما الدولتان اللتان تمتلكان القدرة حاليا على تنظيم البطولة في موعدها، ومن الصعب تنظيمها في المغرب".

وأكمل شطة حديثه قائلا: "مصر دائما هي المنقذ للاتحاد الإفريقي في مثل هذه الحالات".

وكانت مصر، استضافت نسخة كأس أمم إفريقيا 2019 بدلا من الكاميرون، التي لم تكن ملاعبها جاهزة حينها لإقامة المنافسات، ويبدو أن السيناريو سيتكرر مرة أخرى في النسخة المقبلة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا والتي كان من المقرر إقامتها العام الجاري، لتقام في مطلع العام المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات