تأخر مباراة ليفربول بسبب اقتحام جماهير مانشستر يونايتد ملعب "أولد ترافورد" (فيديو)

تسبب اقتحام جماهير مانشستر يونايتد، ملعب "أولد ترافورد"، في تأخر مواجهة "الشياطين الحمر" أمام ليفربول اليوم الأحد، في قمة المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واقتحم عشرات من مشجعين مانشستر يونايتد، أرضية ملعب "أولد ترافورد"، ورفعوا لافتات وأشعلوا النيران، احتجاجا على ملاك النادي، عائلة غليزر الأميركية، وذلك قبيل موعد المبااة المرتقبة ضد ليفربول.

BREAKING: Manchester United's game against Liverpool has been delayed after fans invaded the pitch at Old Trafford in a protest against the club's owners.



Read more: https://t.co/3LXXo8dFBZpic.twitter.com/qbsjypWZHH — Sky News (@SkyNews) May 2, 2021

One of the protesters outside Manchester United stadium Old Trafford says the protest "isn't just about the European Super League", adding that the Glazer family, which has controlled the club since 2005, "need to go".



Read more here: https://t.co/yjfNpetpicpic.twitter.com/bOLj2sRpqE — Sky News (@SkyNews) May 2, 2021

إقرأ المزيد

وتأتي مطالب الجماهير برحيل عائلة غليزر عن ناديهم، بعد الدور الرئيسي الذي لعبه مالك النادي جول غليزر في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، الذي كان مصيره الفشل، بعد أيام من تأسيسه.

ومن المرجح أن يتأخر انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ستقام في الموعد المحدد في الساعة (16:30) بتوقيت غرينتش.

المصدر: وكالات