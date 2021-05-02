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تأخر مباراة ليفربول بسبب اقتحام جماهير مانشستر يونايتد ملعب "أولد ترافورد" (فيديو)

الرياضة

تأخر مباراة ليفربول بسبب اقتحام جماهير مانشستر يونايتد ملعب
Reuters
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تسبب اقتحام جماهير مانشستر يونايتد، ملعب "أولد ترافورد"، في تأخر مواجهة "الشياطين الحمر" أمام ليفربول اليوم الأحد، في قمة المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واقتحم عشرات من مشجعين مانشستر يونايتد، أرضية ملعب "أولد ترافورد"، ورفعوا لافتات وأشعلوا النيران، احتجاجا على ملاك النادي، عائلة غليزر الأميركية، وذلك قبيل موعد المبااة المرتقبة ضد ليفربول.

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وتأتي مطالب الجماهير برحيل عائلة غليزر عن ناديهم، بعد الدور الرئيسي الذي لعبه مالك النادي جول غليزر في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، الذي كان مصيره الفشل، بعد أيام من تأسيسه.

ومن المرجح أن يتأخر انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ستقام في الموعد المحدد في الساعة (16:30) بتوقيت غرينتش.

المصدر: وكالات

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