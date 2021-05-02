شاهد.. هدفي صلاح في مرمى "الشياطين الحمر"

افتتح النجم المصري محمد صلاح سجله التهديفي بقميص ليفربول على ملعبه "أولد ترافورد"، يوم الأحد 24 يناير 20 الماضي، في الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز محمد صلاح أول هدفين له في مرمى "الشياطين الحمر" عند الدقيقتين (18 و58) من زمن اللقاء على ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد".

Throwback to the last time Mohamed Salah visited Old Trafford 🔙🏟️



He scored a brace ⚽️⚽️



Can he do it again today? 🤔@MoSalah | #LFCpic.twitter.com/DB8H9PyNf5 — KingFut.com (@King_Fut) May 2, 2021

Кавани жестко ошибся, а Салах не простил 🤷‍♀️



Посмотри, как египтянин оформил дубль в матче с «МЮ». Но теперь этого уже не хватает для победы. Залетай на концовку:https://t.co/91aatgV5mYpic.twitter.com/fVTDVrOUIF — Матч ТВ (@MatchTV) January 24, 2021

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ولكن ليفربول خرج من المسابقة إثر خسارته في تلك المباراة أمام مانشستر يونايتد الذي أحرز ثلاثة أهداف عبر كل من اللاعبين، ماسون جرينوود، وماركوس راشفورد، والبرتغالي برونو فيرنانديز، في الدقائق (26، 48، و78) على الترتيب.

وسبق لمحمد صلاح أن سجل هدفا لمنتخب بلاده على ملعب "أولد ترافورد" في المباراة التي جمعتهمه مع نظيره النيوزلندي (1-1)، يوم 29 يوليو 2012، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن.

وإذا سجل محمد صلاح هدفا في مباراة اليوم، سيصبح أول لاعب في نادي ليفربول يسجل على ملعب "أولد ترافورد" في مباراتين هناك خلال موسم واحد منذ الإنجليزي هاري تشامبرز قبل 100 عام، حسب ما ذكرته شبكة ليفربول.

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ويحتل الفرعون المصري المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 20 هدف، بفارق هدف خلف الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

وحصد صلاح لقب هداف في "البريميرليغ" مرتين متتاليتين، في الموسم الأول له مع "الريدز" برصيد 32 هدفا، والثاني برصيد 22 هدفا.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، ويأمل في الفوز على اليونايتد ليقترب من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا حيث تفصله 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

بينما يحتل مانشستر يونايتد مركز الوصافة في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة من 33 مباراة، بفارق 13 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي.

المصدر: RT