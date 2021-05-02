 
مباشر

شاهد.. محمد النني يقود أرسنال للفوز بهدف "عالطاير"

الرياضة

شاهد.. محمد النني يقود أرسنال للفوز بهدف
Reuters /MOLLY DARLINGTON
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qbdm

خرج فريق أرسنال بفوز ثمين من ملعب مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وباغت اللاعب المصري محمد النني أصحاب الأرض بهدف سجله مبكرا في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة رائعة "عالطاير". 

إقرأ المزيد
مانشستر سيتي يضع قدما على منصة التتويج لإزاحة ليفربول عن العرش!
مانشستر سيتي يضع قدما على منصة التتويج لإزاحة ليفربول عن العرش!

إقرأ المزيد
شاهد.. هدفي صلاح في مرمى
شاهد.. هدفي صلاح في مرمى "الشياطين الحمر"

ومن ثم سجل المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ هدف الأمان الثاني للضيوف، بحلول الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانت جيمس بارك" بمدينة نيوكاسل.

ورفع أرسنال رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة، إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق  نقطة واحدة فريق أستون فيلا الذي خاض مباراة أقل.

في المقابل، تجمد رصيد فريق نيوكاسل يونايتد 36 نقطة، ويحتل المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا