شاهد.. محمد النني يقود أرسنال للفوز بهدف "عالطاير"

خرج فريق أرسنال بفوز ثمين من ملعب مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وباغت اللاعب المصري محمد النني أصحاب الأرض بهدف سجله مبكرا في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة رائعة "عالطاير".

الدوري الانجليزي



قوووووول

محمد النني 🇪🇬 يسجل الهدف الاول ل أرسنال قبل قليل امام نيوكاسل



pic.twitter.com/sOPhM5XqbB — الكرة العربية ❁ (@ARBFOOT) May 2, 2021

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ومن ثم سجل المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ هدف الأمان الثاني للضيوف، بحلول الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانت جيمس بارك" بمدينة نيوكاسل.

ورفع أرسنال رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة، إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق نقطة واحدة فريق أستون فيلا الذي خاض مباراة أقل.

في المقابل، تجمد رصيد فريق نيوكاسل يونايتد 36 نقطة، ويحتل المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

المصدر: RT