محمد النني يعلق على هدفه الأول في الدوري وتصرف "البريميرليغ" في رمضان (فيديو)

عبر الدولي المصري محمد النني، عن سعادته بمساهمته في فوز فريقه أرسنال على مضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0) يوم الأحد، ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل النني الهدف الأول لأرسنال مبكرا في الدقيق السادسة، موقعا بذلك على باكورة أهدافه بقميص "المدفعجية" خلال مسيرته في "البريمير ليغ".

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وقال النني في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أنا سعيد حقا لهدفي الأول، الشعور مميز، كنت أحلم بشأن التسجيل في البريميرليغ، احتفالي جاء من القلب وأشكر الله على هذه الفرصة".

وأضاف: "أمر رائع من المدربين أن يقوموا بتدوير اللاعبين، الكل جاهز لبدء المباريات، كان فوزا مهما اليوم، بعدما حصلنا على النتيجة التي لم نكن نريدها يوم الخميس (خسارة أمام فياريال 1-2)".

وتحدث النني عن اللعب في وقت الصيام خلال شهر رمضان قائلا: "إذا فكرت كثيرا في حقيقة أنك صائم، ستجد الأمر صعبا، لكن إذا لم تفكر في الموضوع كثيرا فإن الأمر سيسير على ما يرام".

وتابع: "من الرائع أيضا أن يمنح البريميرليج الفرصة خلال المباريات لإيقاف المباراة مع وضع عبوات مياه على حدود الملعب (من أجل كسر الصيام)".

ورفع أرسنال رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة، إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق نقطة واحدة فريق أستون فيلا الذي خاض مباراة أقل.

المصدر: وكالات