الشرطة العراقي يثأر من الدحيل القطري (فيديو)

تغلب نادي الشرطة العراقي على الدحيل القطري (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل هدفي الفريق العراقي كل من اللاعبين، الشرطة – العراق، أمجد عطوان كاظم ومحمد داؤود في الدقيقتين (3 و85) على الترتيب.

🎥| الهدف الاول لـ الشرطة 1-0 الدحيل عبر امجد عطوان ..

pic.twitter.com/6RE2X6inex — Q S L 🇶🇦 (@qsl_qt) April 27, 2021

🎥| هدف التقدم لـ الشرطة 2-1 عبر محمد داود ..

pic.twitter.com/mXYj3tdOPd — Q S L 🇶🇦 (@qsl_qt) April 27, 2021

بينما سجل المهاجم الكيني ميكاييل أولونغا هدف الدحيا الوحيد، بحلول الدقيقة 57 من زمن اللقاء، الذي أقيم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

🎥| هدف التعادل للدحيل 1-1 عبر اولونغا .. pic.twitter.com/FHvRnSbg8p — Q S L 🇶🇦 (@qsl_qt) April 27, 2021

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وحقق الشرطة أول انتصار له في البطولة، بعد 4 هزائم متتالية، من بينها الأولى أمام نادي الدحيل بهدف من دون رد، في الجولة الأولى، وبقي في المركز الرابع الأخير.

ويتصدر نادي الدحيل ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، متقدما بفارق نقطة أمام فريقي الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني، اللذين يلتقيان فيما بينهما في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT