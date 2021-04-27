أين اختفت؟.. لاعب يبحث عن الكرة وهي بين قدميه في لقطة طريفة (فيديو)

شهدت مباراة نادي القوة الجوية العراقي والشارقة الإماراتي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، لقطة طريفة بطلها قائد الفريق العراقي همام طارق.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على موقع "تويتر" مقطع فيديو، يظهر فيه همام طارق وهو يبحث عن الكرة بعد تدخل أحد لاعبي الشارقة، وانتبه متأخرا بأنها كانت بحوزته وبين قدميه!

أين اختفت الكرة؟ 😯



لم يُلاحظ قائد 🇮🇶 القوة الجوية @AirForcese1931 همام طارق بأنه استخلص الكرة قبل لاعب 🇦🇪 الشارقة @SharjahFC في مواجهة الفريقين ضمن الجولة الخامسة من 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2021 وانتبه متأخراً بأنها كانت بحوزته وبين قدميه! 😅 pic.twitter.com/qg6WU7uivJ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 26, 2021

وجدد الشارقة فوزه على القوة الجوية (3-2)، وذلك بعد فوزه عليه في مستهل مشوارهما في البطولة بهدف وحيد سجله خالد باوزير، عند الدقيقة الـ62 من زمن اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء 14 أبريل الجاري، على أستاد نادي الشارقة.

كما سجل خالد باوزير الهدف الأول لفريقه في هذه المباراة أيضا، بينما تكفل زميله سالم صالح بتسجيل الهدفين الآخرين، في الدقيقتين (35 و60).

أما هدفا القوة الجوية فقد حملا توقيع المهاجم الكولومبي جيفرسون كولازوس سجلهما، في الدقيقتين (15 و52) من عمر المباراة التي جرت أمس الاثنين، على أستاد نادي الشارقة.

It was all about twists and turns as @SharjahFC came from behind to beat @AirForcese1931 3-2 🔄



Watch the #ACL2021 Group 🅱️ game in full on The AFC Hub YouTube channel 👇📺 — #ACL2021 (@TheAFCCL) April 27, 2021

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ورفع نادي الشارقة رصيده بعد هذا الفوز إلى 11 نقطة، في صدارة المجموعة الثانية، وضمن بذلك تأهله إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

بينما توقف رصيد نادي القوة الجوية عند نقطتين فقط، ويقبع في قاع الترتيب، وودع رسميا البطولة.

ويحتل فريق تركتور سازي تبريز الإيراني المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويليه باختاكور الأوزبكي في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، وذلك بعد تعادلهما من دون أهداف في هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT