السد القطري يقدم خدمة للنصر السعودي على حساب فولاد الإيراني (فيديو)

تأهل فريق السد القطري إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على فولاد خوزستان الإيراني (1-0) اليوم الاثنين، وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويعود الفضل في انتصار الفريق القطري للاعبه الكوري الجنوبي نام تاي هي، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

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ورفع السد رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط، وتصدر قائمة المجموعة الرابعة، وضمن صعوده مبكرا للدور ربع النهائي للبطولة.

وأسدى نادي السد بفوزه على فولاد خوزستان، خدمة كبيرة لفريق النصر السعودي، الذي يحتل المركز الثاني، رغم خسارته (1-2) أمام الوحدات الأردني صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

فقد توقف رصيد فولاد خوزستان عند 5 نقاط، وبقي في المركز الثالث على سلم الترتيب.

المصدر: RT