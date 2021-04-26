الوحدة الإماراتي يثأر من برسيبوليس الإيراني (فيديو)

أسقط نادي الوحدة الإماراتي منافسه بيرسيبوليس الإيراني بهدف من دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدين الفريق الإماراتي بالفضل في انتصاره لمهاجمه السلوفيني تيم ماتافج الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة الخامسة من انطلاق صفارة بداية اللقاء على أستاد "جواهر لا نهرو - فاتوردا" في مدينة مارغاو الهندية.

ورفع الوحدة، بعد الثأر من الفريق الإيراني لخسارته أمامه في الجولة الافتتاحية (0-1) أيضا، رصيده إلى 10 نقاط، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة، ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي للبطولة، رفقة برسيبوليس، المتصدر برصيد 12 نقطة.

وأنحصر الصراع بين الفريقين على المركز الأول، في الجولة السادسة الأخيرة، يوم الخميس المقبل، ويلتقي فيها بيرسيبوليس مع الريان القطري متذيل الترتيب برصيد نقطتين، والوحدة مع جوا الهندي، صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

المصدر: RT