إنريكي يكشف سبب عدم تواجده في دكة منتخب إسبانيا في لقاء كوسوفو من البداية

اعترف مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، مؤخرا بقلقه بشأن أداء فريقه، وزاد الأمر أمس الأربعاء، بعد حبسه في مصعد، قبل مواجهة "لاروخا" وكوسوفو، في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وبقي لويس إنريكي والعديد من مساعديه في المصعد في فندق الفريق لنحو ساعة قبل إنقاذهم.

إقرأ المزيد

ووصلوا في سيارة إلى ملعب "لاكارتوخا" في إشبيلية، بعد لحظات من انطلاق المباراة.

وقال إنريكي عن الواقعة: "كانت هناك خطة بديلة، وطاقمي كان سيتولى إدارة المباراة".

ولم تؤثر الواقعة على أداء إسبانيا التي فازت 3-1 على ضيفتها كوسوفو، بفضل أهداف داني أولمو، وفيران توريس، وجيرار مورينو، لتتصدر المجموعة الثانية بسبع نقاط.

المصدر: رويترز