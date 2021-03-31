مشهد كوميدي.. حارس مرمى إسبانيا يهدي هدفا لدولة لا تعترف بها بلاده

فاز منتخب إسبانيا على ضيفه منتخب كوسوفو (3-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وتوالى على تسجيل ثلاثية إسبانيا "فوريا لاروخا" كل من اللاعبين، داني أولمو، وفيران توريس، وجيرارد مورينو، في الدقائق (34، 36، 75) على الترتيب.

بينما سجل بيسار حليمي هدف كوسوفو الوحيد بحلول الدقيقة 70 مستفيد من خطأ ارتكبه حارس مرمى منتخب إسبانيا أوناي سيمون، الذي خرج بعيد عن مرماه وأضاع الكرة، ليسددها حليمي مباشرة في الشباك من مسافة بعيدة.

🏃‍♂️ Вратарь испанцев вышел на пробежку, но не закрыл ворота



Очень глупый поступок 🤦‍♂️ pic.twitter.com/GSlRQjwV53 — Матч ТВ (@MatchTV) March 31, 2021

وحقق منتخب إسبانيا انتصاره الثاني على التوالي، وتصدر قائمة المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، متجاوزا نظيره السويدي الذي خاض مباراتين فقط.

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بينما تعرض منتخب كوسوفو للهزيمة الثانية في ثاني مباراة له، ويحتل المركز الخامس الأخير من دون نقاط.

يذكر أن إسبانيا لا تعترف بكوسوفو، المقاطعة الصربية السابقة ذات غالبية ألبانية، التي تعتبر هذه المباراة بمثابة الاعتراف باستقلالها، بينما تؤكد مدريد على أنها مجرد "حدث رياضي" بسيط.

وترفض إسبانيا الاعتراف بكوسوفو، لأن الدولة الإيبيرية التي تواجه معارضة شديدة من إقليم كتالونيا تنادي بالانفصال عن إسبانيا، تخشى أن تتكرر تجربة كوسوفا على أراضيها.

وأثير الجدل بين البلدين عقب نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم روزنامة مباريات منتخب "فوريا لا روخا" للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر، كتب فيها اليونان وجورجيا و"إقليم كوسوفو".

وأثارت تسمية "إقليم" حفيظة اتحاد كوسوفو للعبة، فرد في بيان أن "كوسوفو هي دولة مستقلة"، وهدد بعدم خوض المباراة في حال لم يتم السماح له برفع علم بلاده وعزف النشيد الوطني.

المصدر: وكالات