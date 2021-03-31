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شاهد.. هدف من ضربة ركنية مباشرة في تصفيات مونديال قطر

الرياضة

شاهد.. هدف من ضربة ركنية مباشرة في تصفيات مونديال قطر
Reuters /Arnd Wiegmann
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تغلب منتخب إيسلندا على مضيفه منتخب ليشتنشتاين (4-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وأحرز لاعب ليشتنشتاين، يانيك فريك، هدف بلاده الوحيد في الدقيقة الـ79 من ضربة ركينة مباشرة، وهو باكورة أهداف بلاده في هذه التصفيات.

بينما وقع على رباعية إيسلندا كل من اللاعبين، بيركير مار سافارسون، وبيركير بيارناسون، وفيكتور بالسون، ورونار سيغوريونسن في الدقائق (12، 15، 77، 90 من ضربة جزاء) على الترتيب.

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وحققت إيسلندا انتصارها الأول في هذه التصفيات بعد خسارتين متتاليتين، وتشغل المركز الخامس في قائمة المجموعة العاشرة، برصيد ثلاث نقاط، ومن ثم ليشتنشتاين في المركز السادس الأخير من دون نقاط.

بينما يتربع منتخب أرمينيا على عرش الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 10 نقاط، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن كل من منتخبي مقدونيا الشمالية وألمانيا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي، ومن ثم رومانيا في المرتبة الرابعة برصيد 3 نقاط.

المصدر: RT

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