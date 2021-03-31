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هزيمة مدوية لألمانيا في تصفيات مونديال قطر 2022 (فيديو)

الرياضة

هزيمة مدوية لألمانيا في تصفيات مونديال قطر 2022 (فيديو)
Reuters /Thilo Schmuelgen
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مني منتخب ألمانيا بهزيمة مذلة في عقر داره أمام مقدونيا الشمالية (1-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وأحرز ثنائية مقدونيا الشمالية كل من المهاجم المخضرم غوران بانديف (37 عاما) ولاعب خط الوسط إيليف إلماس في الدقيقتين (45 و85) على الترتيب، بينما سجل اللاعب إلكاي غوندوغان هدف "المانشافت" اليتيم من ركلة جزاء في الدقيقة 63 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "MSV Arena" في مدينة دوشبرغ الألمانية.

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وتوقف رصيد منتخب ألمانيا، بعد هذه الهزيمة المفاجئة، عند 6 نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث، في المجموعة العاشرة بفارق الأهداف خلف مقدونيا الشمالية.

بينما يتصدر المنتخب الأرميني الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي على حساب ضيفه الروماني (3-2) في وقت سابق من اليوم أيضا، بالعلامة الكاملة برصيد 10 نقاط.

المصدر: RT 

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