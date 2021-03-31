تصفيات قطر 2022.. أرمينيا تهزم أبناء الأسطورة هاجي (فيديو)

واصل منتخب أرمينيا انطلاقته القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر على حساب ضيفه الروماني، بفوزه عليه (3-2) اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة.

ووقع على ثلاثية أصحاب الأرض كل من اللاعبين، إدوارد سبيرتسيان، وفارازدات آرويان، وتيغران بارسيغيان، في الدقائق الـ(56، 87، و89 من ضربة جزاء) على الترتيب.

Сперцян из «Краснодара» после передачи Байрамяна распечатал ворота румынов 👏



Правда, следом армяне пропустили сразу два. pic.twitter.com/nNvyq6BKR4 — Матч ТВ (@MatchTV) March 31, 2021

بينما سجل الروماني ألكسندرو تشيكيلديو هدي بلاده في الدقيقتين (62 و72) من عمر المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وحقق المنتخب الأرميني انتصاره الثالث على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة العاشرة للتصفيات بالعلامة الكاملة برصيد 10 نقاط، متقدمة بفارق ثلاث نقاط على نظيره الألماني الذي يستضيف اليوم منتخب مقدونيا الشمالية، صاحب المرتبة الثالثة برصيج 3 نقاط.

في المقابل مني منتخب رومانيا بالهزيمة الثانية على التوالي، ويحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

المصدر: RT