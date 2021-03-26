الاتحاد الألماني لكرة القدم يعارض مقاطعة مونديال قطر

قال فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة إن الاتحاد يعارض مقاطعة كأس العالم 2022، لكنه يؤيد المنتخب الوطني في دعم حقوق العمال المهاجرين في قطر.

وارتدى لاعبو ألمانيا قمصانا تحمل عبارة "حقوق الإنسان" قبل انطلاق مباراتها ضد آيسلندا أمس الخميس في افتتاح مشوارها بتصفيات كأس العالم.

واحتج لاعبو النرويج بطريقة مشابهة يوم الأربعاء قبل مباراتهم أمام جبل طارق وارتدوا قمصانا تحمل رسالة "حقوق الانسان داخل وخارج الملعب".

وتأتي هذه المبادرات بعد تحقيق نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية زعمت فيه وفاة 6500 عامل في حوادث متعلقة بالعمل في الاستادات منذ فوز قطر بالتنظيم في 2010.

وطالب نادي ترومسو المنافس في دوري الأضواء النرويجي الاتحاد الوطني بالتفكير في مقاطعة كأس العالم بعد نشر تقرير "الغارديان" لكن كيلر يعارض هذه الخطوة.

وقال كيلر في مقابلة بموقع الاتحاد الألماني على الانترنت: "بدأت قطر إصلاحات عديدة ويوجد تقدم ملحوظ رغم أنه لا تزال هناك خطوات للقيام بها".

وأضاف: "كنت أود الدفع نحو تغييرات محددة وتطبيقها قبل منح قطر تنظيم كأس العالم حيث توجد العديد من الأشياء التي تحتاج لتغيير. وبدلا من ذلك نالت قطر حقوق تنظيم كأس العالم على أمل المساعدة في تحسين الأوضاع".

وتابع كيلر: "يجب التمسك بقيمنا والسماح للأصوات بأن تكون مسموعة في كل وقت وكل لاعب يحلم بأن يمثل بلده في كأس العالم وفي نفس الوقت يعرفون أنه لا مساس بحقوق الانسان".

The German Football Association (DFB) is opposed to boycotting the 2022 World Cup but will get behind the national soccer team in pledging support for the rights of migrant workers in Qatar, the governing body's president Fritz Keller said on Friday.​ https://t.co/vHTCoKFK0B — Reuters Sports (@ReutersSports) March 26, 2021

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من جهة أخرى، قال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا اليوم إن مقاطعة النهائيات "خطأ جسيم".

وقال متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية المنظمة لكأس العالم أمس الخميس "تحلينا دائما بالشفافية بشأن صحة وسلامة العمال ومنذ بدء أعمال التشييد في 2014 وقعت ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالعمل و35 حالة وفاة غير مرتبطة بالعمل".

المصدر: رويترز