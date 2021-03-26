المنتخب الألماني ينضم إلى نظيره النرويجي في دعم "حقوق الإنسان"

أظهر لاعبو المنتخب الألماني دعمهم لحقوق الإنسان قبيل انطلاق مباراتهم أمام آيسلندا أمس الخميس ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

Сборная Германии выступила против нарушений прав человека, выйдя на матч с Исландией в специальных футболках.



Акция связана с большим количеством смертей среди рабочих во время подготовки к чемпионату мира-2022 в Катаре. pic.twitter.com/fRlDA6Fzix — Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 25, 2021

وارتدى لاعبو "المانشافت" قمصانا سوداء مكتوب عليها باللون الأبيض "حقوق الإنسان" وانضموا بذلك إلى لاعبي المنتخب النرويجي الذين سبقوهم في التأكيد بنفس الطريقة (قبل مباراتهم أمام جبل طارق) على ضرورة احترام حقوق الإنسان بعد التقارير التي تحدثت عن وفيات بالآلاف نتيجة ظروف العمل السيئة في صفوف العمال الذين يقومون بتشييد ملاعب كأس العالم المقررة في قطر عام 2022.

"HUMAN RIGHTS - On and off the pitch" pic.twitter.com/IIxIEdyWVM — 🇳🇴 Football (@NORftbl) March 24, 2021

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد نشرت تقريرا الشهر الماضي ذكرت فيه أن 6500 عامل مهاجر فارقوا الحياة في قطر بحوادث مرتبطة بظروف العمل السيئة منذ عام 2010 حين تم الإعلان عن فوز قطر بحق استضافة كأس العالم عام 2022.‎

6,500 migrant workers have died in work-related accidents since Qatar won the right to host the World Cup in 2010, according to a report by the @guardian.



If you held a minute’s silence for each person who lost their life, the entire tournament would be played in silence. pic.twitter.com/wDQVDURjTq — ESPN FC (@ESPNFC) March 25, 2021

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وأعادت شبكة ESPN العالمية أمس الخميس نشر مضمون تقرير "الغارديان" حول أعداد الوفيات في صفوف العمال تحضيرا لمونديال 2022، وأرفقته بالقول: ‏"إذا تم التزام الصمت لمدة دقيقة عن كل شخص فقد حياته، فسيتم لعب البطولة بأكملها في صمت".

المصدر: sport-express.ru + ESPN