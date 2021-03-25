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ألمانيا تقسو على آيسلندا بثلاثية نظيفة في تصفيات مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

ألمانيا تقسو على آيسلندا بثلاثية نظيفة في تصفيات مونديال قطر (فيديو)
Reuters Wolfgang Rattay
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حقق المنتخب الألماني فوزا عريضا على ضيفه الآيسلندي بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، ضمن الجولة الأولى للمجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر.

وتناوب على تسجيل ثلاثية "المانشافت" كل من ليون غوريتسكا وكاي هافيرتز وإلكاي جندوجان في الدقائق 2 و7 و56 على الترتيب.

وبهذا الفوز، جمع المنتخب الألماني نقاط المباراة الثلاث وصعد إلى المركز الأول في المجموعة العاشرة متفوقا بفارق الأهداف على منتخبي رومانيا وأرمينيا اللذين تغلبا بدورهما على مقدونيا الشمالية (3-2) وليشتنشتاين (1-0) على الترتيب.

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المصدر: RT

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