عزل اثنين من لاعبي "المانشافت" بعد إصابة أحدهما بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس، إصابة جوناس هوفمان لاعب وسط المنتخب الألماني بفيروس كورونا المستجد ودخوله مع المدافع مارسيل هالستنبيرغ الحجر الصحي.

وكان الاتحاد الألماني كشف في وقت سابق عن حالة إيجابية دون أن يذكر اسم هوفمان لاعب بروسيا مونشنغلادباخ. ورغم أنه لا يشعر بأي أعراض دخل اللاعب الحجر الصحي على الفور.

وأضاف الاتحاد في بيان جديد: "بالإضافة إلى هوفمان الذي كشفت الفحوص إصابته بكورونا يجب عزل مارسيل هالستنبيرغ لاعب لايبزيغ بسبب مخالطته من الدرجة الأولى للمصاب بناء على تعليمات السلطات الصحية في دوسلدورف.

وتابع البيان: "تم إجراء اختبارات إضافية سريعة لباقي اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والمساعدين اليوم الخميس وجاءت جميع النتائج سلبية".

ℹ️ The health authorities have issued a quarantine order for Jonas #Hofmann and Marcel #Halstenberg. Get well soon, guys!



All other players and staff tested negative again on Thursday and continued preparations for #GERISL as planned. #DieMannschaft — Germany (@DFB_Team_EN) March 25, 2021

ويأتي حجر نجمي المنتخب الألماني قبل ساعات من بداية مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، عندما يواجه آيسلندا مساء اليوم الخميس.

Germany goes ahead with opening World Cup qualifier against Iceland after midfielder Jonas Hofmann tested positive for the coronavirus and full-back Marcel Halstenberg was deemed a close contact.



https://t.co/4qnSHk6CWM — AP Sports (@AP_Sports) March 25, 2021

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وقال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب: "بالطبع هذه أخبار سيئة للمدرب والفريق بأكمله قبل وقت قصير من المباراة".

المصدر: رويترز