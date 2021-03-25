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عزل اثنين من لاعبي "المانشافت" بعد إصابة أحدهما بفيروس كورونا

الرياضة

عزل اثنين من لاعبي
Reuters Thilo Schmuelgen
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس، إصابة جوناس هوفمان لاعب وسط المنتخب الألماني بفيروس كورونا المستجد ودخوله مع المدافع مارسيل هالستنبيرغ الحجر الصحي.

وكان الاتحاد الألماني كشف في وقت سابق عن حالة إيجابية دون أن يذكر اسم هوفمان لاعب بروسيا مونشنغلادباخ. ورغم أنه لا يشعر بأي أعراض دخل اللاعب الحجر الصحي على الفور.

وأضاف الاتحاد في بيان جديد: "بالإضافة إلى هوفمان الذي كشفت الفحوص إصابته بكورونا يجب عزل مارسيل هالستنبيرغ لاعب لايبزيغ بسبب مخالطته من الدرجة الأولى للمصاب بناء على تعليمات السلطات الصحية في دوسلدورف.

وتابع البيان: "تم إجراء اختبارات إضافية سريعة لباقي اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والمساعدين اليوم الخميس وجاءت جميع النتائج سلبية".

ويأتي حجر نجمي المنتخب الألماني قبل ساعات من بداية مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، عندما يواجه آيسلندا مساء اليوم الخميس.

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وقال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب: "بالطبع هذه أخبار سيئة للمدرب والفريق بأكمله قبل وقت قصير من المباراة".

المصدر: رويترز

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