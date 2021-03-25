فان باستن يطالب بإلغاء قاعدة التسلل في كرة القدم

طالب مهاجم المنتخب الهولندي السابق ماركو فان باستن البالغ 56 عاما المسؤولين عن قوانين كرة القدم بالتفكير في إلغاء قاعدة التسلل، قائلا إن اللعبة ستكون أفضل بدونها.

وشهد عالم "الساحرة المستديرة" الكثير من حالات التسلل المثيرة للجدل منذ تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد، وتزايدت المخاوف من الوقت المطلوب لاتخاذ القرارات ودقة الحالات.

وقال المجلس الدولي لكرة القدم المسؤول عن سن القوانين هذا الشهر، إنه يواصل مراجعة قانون التسلل ويدرس مقترحات مثل مطالبة أرسين فينغر مدير التطوير بالاتحاد الدولي "الفيفا" بإعطاء أفضلية للمهاجم بشكل أكبر من القانون الحالي.

وأبلغ فان باستن، المدير التقني لـ"الفيفا" بين عامي 2016 و2018، محطة سكاي سبورتس "لا زلت مهتما جدا بقاعدة التسلل لأنني مقتنع بأنها ليست قاعدة جيدة".

وأضاف: "أود إزالتها لإظهار أن كرة القدم ممكنة بدون التسلل وأنا مقتنع بأنها ستكون أفضل بدون هذه القاعدة. كرة القدم لعبة رائعة لكنني لا زلت أؤمن بأنها من الممكن أن تتحسن أكثر وتصبح أكثر إمتاعا وتسلية وإثارة ويجب أن نعمل على ذلك".

That would be interesting 🤔https://t.co/6S1Uc1upUZ — talkSPORT (@talkSPORT) March 25, 2021

إقرأ المزيد

وأشار فان باستن إلى أن قرارات التسلل تنتزع الاهتمام من الأحداث داخل الملعب.

وواصل: "المشكلة الآن أن لدينا قاعدة للتسلل ولكننا نتحدث غالبا عن القرارات. بدون التسلل ستقل المشاكل وستجد الفرق حلولا لخوض مباريات جيدة وممتعة".

المصدر: رويترز