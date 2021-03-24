تركيا تصعق هولندا برباعية في بداية التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 (فيديو)

حقق المنتخب التركي فوزا عريضا على ضيفه الهولندي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في مستهل طريقهما بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وتألق قائد المنتخب التركي بوراك يلماز بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 15 و34 من ركلة جزاء و81، فيما تكفل بالهدف الرابع هاكان كالهانغولو في الدقيقة الـ46 من عمر اللقاء.

تصفيات اوربا لكاس العالم : تركيا 4 × 2 هولندا | هدف بوراك يلماز هاااتريك



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pic.twitter.com/nU0e48gSvk — ليالي الابطال (@ggo_ll99) March 24, 2021

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وسجل ثنائية "الطواحين" الهولندية دافي كلاسين ولوك دي يونغ في الدقيقتين 75 و76 على الترتيب.

وتصدى حارس مرمى تركيا أورجان تشاكير لركلة جزاء سددها نجم "الطواحين" ممفيس ديباي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، تصدر المنتخب التركي بثلاث نقاط منتخبات المجموعة السابعة التي تضم بالإضافة لهولندا، كل من الجبل الأسود وجبل طارق والنرويج ولاتفيا.

المصدر: RT