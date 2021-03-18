شاهد.. المغربي يوسف العربي يسجل هدفا بطعم العلقم

قاد المهاجم المغربي يوسف العربي فريقه أولمبياكوس اليوناني إلى فوز بطعم الهزيمة على مضيفه أرسنال (1-0)، لكنه لم يكن كافيا لإنقاذه من الخروج من دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل يوسف العربي هدف الفوز الوحيد للفريق اليوناني في الدقيقة الـ51 من عمر مباراة الإياب التي جرت بينهما اليوم الخميس، على ملعب "الإمارات".

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وانتزع أرسنال اللندني بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بفضل الفوز الذي حققه على أولمبياكوس في عقر داره (3-1) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "كارايسكاكيس" بمدينة بيرايوس اليونانية.

المصدر: RT