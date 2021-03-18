الكرواتي أورسيتش يوجه صفعة قوية "للسبيشال وان" مورينيو (فيديو)

فجر فريق دينامو زغرب الكرواتي مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته بضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي من دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوزه عليه (3-0) يوم الخميس، في لقاء الإياب.

وتوهج المهاجم الكرواتي ميسلاف أورسيتش بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة "هاتريك"، هدفان في الدقيقتين (62 و83) من الوقت الأصلي لعمر المباراة، والهدف الثالث في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الإضافي الثاني.

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وانتزع فريق دينامو زغرب بطاقة التأهل إلى دور الثمانية الكبار من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، معوضا خسارته أمام الفريق الإنجليزي (0-2) في مباراة الذهاب، التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على استاد "توتنهام هوتسبر" في العاصمة لندن.

وتلقى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام صفعة قوية بخروجه من البطولة، حيث كان يمني النفس بالفوز بلقب هذه البطولة، للحصول من خلالها على حق المشاركة في دور أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد أن أصبح من الصعب احتلال مركز متقدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، يؤهله للمشاركة في البطولة الأوروبية المرموقة "التشامبيونز ليغ".

المصدر: RT