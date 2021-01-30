ميلان يعزز صدارته بثنائية في شباك بولونيا (فيديو)

حقق ميلان فوزا ثمينا على مضيفه بولونيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وافتتح ميلان باب التسجيل عند الدقيقة الـ26 عن طريق الكرواتي أنتي ريبيتش الذي تابع الكرة المرتدة من حارس بولونيا بعد تنفيذ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لركلة جزاء.

الهدف الاول لميلان أمام بولونيا عن طريق أنتي ريبيتش 😍

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🎥 @if24hd_pic.twitter.com/9Mz8p3GzUO — أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) January 30, 2021

وعزز الإيفواري فرانك كيسي النتيجة لميلان بتسجيله الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة الـ55 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفهم الوحيد قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الأصلي عن طريق أندريا بولي.

اهداف لقاء || بولونيا 1-2 ميلان || pic.twitter.com/ApOwprzdAY — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) January 30, 2021

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وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 46 نقطة معززا صدارته بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه جاره الإنتر الذي يستضيف فريق بينفينتو في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، توقف رصيد بولونيا عند 20 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT