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يوفنتوس يتجاوز عقبة سامبدوريا بثنائية (فيديو)

الرياضة

يوفنتوس يتجاوز عقبة سامبدوريا بثنائية (فيديو)
AFP MARCO BERTORELLO
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تغلب يوفنتوس على مضيفه سامبدوريا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل ثنائية "السيدة العجوز" فيديريكو كييزا والويلزي آرون رامزي في الدقيقتين 20 و90+1 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

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المصدر: RT

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