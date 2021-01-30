يوفنتوس يتجاوز عقبة سامبدوريا بثنائية (فيديو)

تغلب يوفنتوس على مضيفه سامبدوريا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل ثنائية "السيدة العجوز" فيديريكو كييزا والويلزي آرون رامزي في الدقيقتين 20 و90+1 على الترتيب.

اهداف لقاء || سامبدوريا 0-2 يوفنتوس || pic.twitter.com/eJNwjSYgrx — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) January 30, 2021

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

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المصدر: RT