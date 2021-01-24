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شاهد.. صلاح يحرز باكورة أهدافه على ملعب "مسرح الأحلام" ببراعة!

الرياضة

شاهد.. صلاح يحرز باكورة أهدافه على ملعب
Reuters /Phil Noble
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رد فريق مانشستر يونايتد بهدف التعادل على مضيفه ليفربول، في اللقاء الجاري بينهما مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم "للريدز" في الدقيقة 18 بتسديدة رائعة "لوب" من فوق رأس ديان هندرسون حارس مرمى "الشياطين الحمر"، محرزا أول أهدافه على ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد".

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ورد اللاعب الإنجليزي الشاب ماسون جرينوود (19 عاما) بهدف التعادل سريعا، في الدقيقة 26.

المصدر: RT 

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