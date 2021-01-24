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شاهد.. صلاح يحرز هدفين بطعم العلقم على ملعب "مسرح الأحلام"

الرياضة

شاهد.. صلاح يحرز هدفين بطعم العلقم على ملعب
AFP
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أطاح فريق مانشستر يونايتد بضيفه ليفربول، من الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه عليه (3-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد".

وأحرز ثلاثية أصحاب الأرض "الشياطين الحمر" كل من اللاعبين، ماسون جرينوود، وماركوس راشفورد، والبرتغالي برونو فيرنانديز، في الدقائق (26، 48، و78) على الترتيب.

بينما سجل النجم المصري محمد صلاح هدفي "الريدز" في الدقيقتين (18 و58) من زمن اللقاء على ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد".

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التشكيلة الأساسية لـ
التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" ليفربول و"الشياطين الحمر"

المصدر: RT 

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