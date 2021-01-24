شاهد.. صلاح يحرز هدفين بطعم العلقم على ملعب "مسرح الأحلام"
أطاح فريق مانشستر يونايتد بضيفه ليفربول، من الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه عليه (3-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد".
وأحرز ثلاثية أصحاب الأرض "الشياطين الحمر" كل من اللاعبين، ماسون جرينوود، وماركوس راشفورد، والبرتغالي برونو فيرنانديز، في الدقائق (26، 48، و78) على الترتيب.
Фернандеш только вышел и сразу же положил красоту со штрафного 😍😍😍— Матч ТВ (@MatchTV) January 24, 2021
Лови гениальный удар от Бруну, который оставил «Ливерпуль» без Кубка Англии ☄️ pic.twitter.com/xkRr0z9ih9
بينما سجل النجم المصري محمد صلاح هدفي "الريدز" في الدقيقتين (18 و58) من زمن اللقاء على ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد".
هدف محمد صلاح الرائع في شباك مانشستر يونايتد🇪🇬👑🔥pic.twitter.com/bthGu3H0hJ— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 24, 2021
Кавани жестко ошибся, а Салах не простил 🤷♀️— Матч ТВ (@MatchTV) January 24, 2021
Посмотри, как египтянин оформил дубль в матче с «МЮ». Но теперь этого уже не хватает для победы. Залетай на концовку:https://t.co/91aatgV5mYpic.twitter.com/fVTDVrOUIF
المصدر: RT