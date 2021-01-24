التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" ليفربول و"الشياطين الحمر"

يحل فريق ليفربول على مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينيتش، في قمة مباريات المرحلة الرابعة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسيبدأ النرويجي، أولي جونار سولشير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز"، على ملعب "أولد ترافورد":

🚨 𝙏𝙀𝘼𝙈 𝙉𝙀𝙒𝙎 🚨



Ole makes 5️⃣ changes to his #MUFC starting XI 💪



🏆 #FACup — Manchester United (@ManUtd) January 24, 2021

بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المباراة الهامة ضد "الشياطين الحمر":

المصدر: "@ManUtd/@LFC"