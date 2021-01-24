التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" ليفربول و"الشياطين الحمر"
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pmk0
يحل فريق ليفربول على مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينيتش، في قمة مباريات المرحلة الرابعة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وسيبدأ النرويجي، أولي جونار سولشير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز"، على ملعب "أولد ترافورد":
🚨 𝙏𝙀𝘼𝙈 𝙉𝙀𝙒𝙎 🚨— Manchester United (@ManUtd) January 24, 2021
Ole makes 5️⃣ changes to his #MUFC starting XI 💪
🏆 #FACup
بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المباراة الهامة ضد "الشياطين الحمر":
Here’s how we line up against @ManUtd 👊#MUNLIV | #FACup— Liverpool FC (@LFC) January 24, 2021
المصدر: "@ManUtd/@LFC"