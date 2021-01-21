أول تعليق لرونالدو بعد تتويجه بالسوبر الإيطالي وتربعه على عرش كرة القدم

قاد كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس لحصد لقب كأس السوبر الإيطالي على حساب نابولي، بفوزه عليه بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت أمس الأربعاء، على ملعب "مابي" بمدينة ريجيو إيميليا.

وسجل النجم البرتغالي الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 64، قبل أن يضيف زميله الإسباني، ألفارو موراتا، الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليمنحا "اليوفي" لقب السوبر الإيطالي.

CRISTIANO RONALDO'S 760TH GOAL OVERTAKING BICAN AND BECOMING THE PLAYER WITH THE MOST OFFICIAL GOALS IN THE HISTORY OF FOOTBALL.pic.twitter.com/X427VoVwBf — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) January 20, 2021

⬡ 1,040 games

⬢ 760 goals

⬡ 30 trophies



Cristiano Ronaldo has now scored more goals than any other player on record, surpassing Josef Bican’s official total of 759. 🐐 pic.twitter.com/rAN0rsYru6 — Squawka Football (@Squawka) January 20, 2021

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصاءات، أن رونالدو بهدفه هذا أمام نابولي وصل إلى الهدف رقم 760 في مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في المباريات الرسمية عبر التاريخ.

وفي أول تعليق له على تتويج فريقه بالسوبر الإيطالي، نشر رونالدو عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له وهو يحمل الكأس الغالية وكتب: "سعيد جدا بلقبي الرابع في إيطاليا.. عدنا! هذا هو اليوفي الذي نحبه، هذا هو الفريق الذي نثق به وهذه هي الروح التي ستقودنا إلى الانتصارات التي نريدها! أحسنتم يا رفاق".

المصدر: RT + Squawka