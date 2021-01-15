بسبب وزنه الزائد.. لاعب يسرق الأضواء في كأس العالم لكرة اليد (فيديو وصور)

سلطت العديد من التقارير الصحفية الضوء على لاعب الكونغو الديمقراطية جوتييه مفومبي تييري، الذي ظهر خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الأرجنتيني ضمن كأس العالم لكرة اليد.

وحسب صحيفة "AS" الإسبانية، فإن جوتييه البالغ 26 عاما لفت أنظار كل من شاهد المباراة عبر التلفاز بسبب بدانته الواضحة، ورغم ذلك تألق وسجل 4 أهداف لمنتخب بلاده وقدم مجهود بدنيا لافتا.

وتابعت الصحيفة، أن جوتييه يزن 110 كلغ، ويلعب في فريق درو إيه سي، الذي يشارك في الدرجة الثانية الفرنسي.

Partido complicado para Argentina en su debut mundialista en Egipto: Congo está siendo un rival más difícil de lo esperado y pierde 14-13. El pivote Gauthier Mvumbi Thierry es uno de los jugadores destacados de los africanos en ataque. Imparable para la defensa albiceleste. pic.twitter.com/eiiI3SwHHp — Matías Baldo (@matiasbaldo) January 15, 2021

يذكر أن مشاركة الكونغو الديمقراطية في النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر لغاية 31 يناير الجاري، هي الأولى في تاريخ المونديال.

ويلعب المنتخب الكونغولي ضمن المجموعة الرابعة التي تجمعه بالإضافة للأرجنتين مع الدنمارك والبحرين.

🤾‍♂️ El Mundial de balonmano tiene su primer protagonista en redes sociales

📲 Gauthier Mvumbi Thierry es es el nombre más comentado por su físicohttps://t.co/Qd3XbSX39o — As Más Deporte (@As_MasDeporte) January 15, 2021

🤾‍♂️😱 La Selección argentina se desesperó con Mvumbi en la cita inaugural del Mundial



🤨 En la web oficial apuntan que el peso del jugador congoleño es de 89 kg.https://t.co/HNfEPGUx9m — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 15, 2021

يذكر أن المنتخب الكونغولي خسر المواجهة أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 28-22.

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المصدر: as.com