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خطأ تنظيمي خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"

الرياضة

خطأ تنظيمي خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد
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وقعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"، في خطأ تنظيمي خلال حفل الافتتاح الذي أقيم اليوم الأربعاء في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وخلال حفل الافتتاح الذي تضمن العديد من العروض الفنية المتنوعة، جرى عرض فيديو تم خلاله استعراض أعلام الدول المشاركة مع ذكر اسم كل منها عبر مكبرات الصوت في استاد القاهرة.

وظهر ضمن الأعلام، علمي الولايات المتحدة الأمريكية والتشيك، رغم انسحاب المنتخبين رسميا من البطولة أمس الثلاثاء بسبب ظهور العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا بين صفوفهما.

خطأ تنظيمي خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد أمس استبدال منتخب التشيك بمقدونيا الشمالية، واستبدال المنتخب الأمريكي بمنتخب سويسرا.

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وستقام البطولة التي تضم 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها بدون جماهير بسبب ظروف وباء كورونا.

ويواجه المنتخب المصري نظيره التشيلي في المباراة الافتتاحية للبطولة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة.

المصدر: RT

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