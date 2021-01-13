السيسي يعلن افتتاح كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" (فيديو)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء افتتاح النسخة الـ27 لبطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها بلاده بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري.

كلمة الرئيس عبد الفتاح #السيسي في افتتاح كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"

تابعوا قناة ONTime Sports 3 على تردد 12303 استقطاب أفقي - معدل الترميز 27500#ONTime_Sportspic.twitter.com/eIQ3AkfYyo — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 13, 2021

ورحب السيسي في كلمته التي أعلن من خلالها افتتاح البطولة بالضيوف جميعا وأكد على أن استضافة هذا الحدث الكبير يعطي رسالة أن العالم أصبح قادرا على التعايش في ظل الوضع الجديد بسبب جائحة كورونا.

وقال الرئيس المصري: "واثق أننا سنتجاوز تلك المحنة بإذن الله، سنكون أكثر تماسكا وتكاملا في مواجهة أكبر التحديات وأكثر تفهما للتعايش السلمي والآمن بين الشعوب".

واختتم قائلا: "بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال الـ27 في جمهورية مصر العربية".

تعرفوا على نظام أكبر بطولة للعالم في كرة اليد على الإطلاق في 40 ثانية. ⚙️#مصر 2021 pic.twitter.com/S2e4f8WQ3I — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 13, 2021

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وستقام البطولة التي تضم 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها بدون جماهير بسبب ظروف وباء كورونا.

ويواجه المنتخب المصري نظيره التشيلي في المباراة الافتتاحية للبطولة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة.

المصدر: RT