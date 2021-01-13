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السيسي يعلن افتتاح كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" (فيديو)

الرياضة

السيسي يعلن افتتاح كأس العالم لكرة اليد
Reuters
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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء افتتاح النسخة الـ27 لبطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها بلاده بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري.

ورحب السيسي في كلمته التي أعلن من خلالها افتتاح البطولة بالضيوف جميعا وأكد على أن استضافة هذا الحدث الكبير يعطي رسالة أن العالم أصبح قادرا على التعايش في ظل الوضع الجديد بسبب جائحة كورونا.

وقال الرئيس المصري: "واثق أننا سنتجاوز تلك المحنة بإذن الله، سنكون أكثر تماسكا وتكاملا في مواجهة أكبر التحديات وأكثر تفهما للتعايش السلمي والآمن بين الشعوب".

واختتم قائلا: "بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال الـ27 في جمهورية مصر العربية".

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وستقام البطولة التي تضم 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها بدون جماهير بسبب ظروف وباء كورونا.

ويواجه المنتخب المصري نظيره التشيلي في المباراة الافتتاحية للبطولة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة.

المصدر: RT

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