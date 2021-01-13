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صلاح متغنيا بتنظيم مصر لمونديال اليد: فخور ببلدي

الرياضة

صلاح متغنيا بتنظيم مصر لمونديال اليد: فخور ببلدي
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حرص المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على دعم منتخب بلاده لكرة اليد، وأبدى ثقته بـ"تنظيم مشرف" لكأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تستضيفها مصر بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "فخور ببلدي حصولها على شرف تنظيم كأس العالم لكرة اليد... أثق في تنظيم مشرف كعادتنا وأتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني".

كما حرص العديد من نجوم المنتخب المصري لكرة القدم على إرسال رسائل دعم لمنتخب بلادهم لكرة اليد في الاستحقاق العالمي.

وستقام البطولة التي تضم 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها بدون جماهير بسبب ظروف وباء كورونا.

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ويواجه المنتخب المصري نظيره التشيلي في المباراة الافتتاحية للبطولة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة.

المصدر: RT

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