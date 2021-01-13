صلاح متغنيا بتنظيم مصر لمونديال اليد: فخور ببلدي

حرص المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على دعم منتخب بلاده لكرة اليد، وأبدى ثقته بـ"تنظيم مشرف" لكأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تستضيفها مصر بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "فخور ببلدي حصولها على شرف تنظيم كأس العالم لكرة اليد... أثق في تنظيم مشرف كعادتنا وأتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني".

كما حرص العديد من نجوم المنتخب المصري لكرة القدم على إرسال رسائل دعم لمنتخب بلادهم لكرة اليد في الاستحقاق العالمي.

كل التوفيق للمنتخب الوطني لكره اليد و ان شاء الله تفرحونا ربنا معاكم يا ابطال ❤️🇪🇬🏆 — Trezeguet (@Trezeguet) January 13, 2021

بالتوفيق لرجال منتخبنا الوطني لكره اليد

🙏🏾💪 #مونديال_اليد_مصرpic.twitter.com/Ky514ifUfN — Ahmed hegazi (@Hegazi) January 13, 2021

صباح الخير

بالتوفيق لمنتخب مصر لكرة اليد في بطولة كأس العالم ❤️ #مصر2021 — Ayman Ashraf (@aymanashraf) January 13, 2021

وستقام البطولة التي تضم 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها بدون جماهير بسبب ظروف وباء كورونا.

تعرفوا على نظام أكبر بطولة للعالم في كرة اليد على الإطلاق في 40 ثانية. ⚙️#مصر 2021 pic.twitter.com/S2e4f8WQ3I — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 13, 2021

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ويواجه المنتخب المصري نظيره التشيلي في المباراة الافتتاحية للبطولة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة.

المصدر: RT