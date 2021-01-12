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تامر حسني يكشف عن أغنية حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" (فيديو وصور)

الرياضة

تامر حسني يكشف عن أغنية حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد
Tamer Hosny/instagram
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كشف المغني المصري تامر حسني عن بعض تفاصيل حفل افتتاح النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" التي تنطلق فعالياتها في القاهرة غدا الأربعاء.

ونشر تامر حسني عبر صفحته في "إنستغرام" مقطع فيديو وصورا من أغنية حفل افتتاح مونديال اليد الذي تستضيفه مصر بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري.

وكان حسني قد أكد في منشور عبر "إنستغرام" في وقت سابق اختياره لتقديم الأغنية الرسمية لحفل افتتاح مونديال اليد، قائلا: "تشرفت باختياري لأكون الواجهه المصرية الفنيه بتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد بعنوان (إرفع إيدك) وكأس العالم السنة دي بتستضيفه مصر خلال أيام وسأتشرف بتقديم حفل الإفتتاح بالصالة المغطاه بإستاد القاهرة و تم تصوير الأغنية و اخترت أن يشاركني الغناء مطرب الراب الجميل مروان موسى و سأقدم لأول مرة صوت جديد مميز هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية".

ونشر الموقع الرسمي للبطولة أغنية (إرفع إيدك) كاملة.

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رسميا.. إقامة مونديال اليد بدون جمهور

وستقام البطولة التي ستضم 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها بدون جماهير بسبب ظروف وباء كورونا.

المصدر: Tamer Hosny/instagram

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