رسميا.. إقامة مونديال اليد بدون جمهور

قررت اللجنة العليا لكأس العالم لكرة اليد للرجال، التي تنطلق الأسبوع المقبل، في مصر، إقامة البطولة من دون جماهير، بسبب جائحة كورونا.

وتقرر ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم الأحد، برئاسة مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبحضور وزير الرياضة أشرف صبحي وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد وهشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة.

وسيلتقي منتخب "الفراعنة" مع نظيره التشيلي، مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وتستضيف مصر النسخة الـ27 من البطولة، التي تقام بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ، خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

المصدر: RT