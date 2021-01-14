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توصيات بعدم استخدام المصطلحات الكروية الإنجليزية في قناة روسية

الرياضة

توصيات بعدم استخدام المصطلحات الكروية الإنجليزية في قناة روسية
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ردت تينا كانديلاكي المنتج العام للقناة الرياضية الروسية Match TV، على سؤال حول ما إذا كان معلقو القناة ممنوعين من استعمال 40 مصطلحا إنجليزيا في التعليق حسبما انتشر على الإنترنت.

وقالت كانديلاكي وفقا لما ورد على موقع Sport24: "هناك توصيات بالامتناع عن استخدام المصطلحات الإنجليزية بالنسبة للمعلقين في قناة "ماتش تي في".

وأوضحت أن القرار جاء نتيجة مناقشة بين جميع الأطراف المعنية بإنشاء المحتوى في القناة، لكن لن تتم معاقبة من يستخدم كلمة إنجليزية دون قصد.

ولم تؤكد كانديلاكي صحة جدول المصطلحات "التي يحظر استخدامها على الهواء في القناة"، والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المنتج العام للقناة: "كل ما تم تأليفه بعد ذلك هو محض خيال للحصول على التعليقات والإعجابات".

وفقا للجدول، تتضمن القائمة غير المسموح باستخدامها على الهواء كلمات ومفاهيم راسخة في التعليق الرياضي، مثل: Underdog"الفريق الأضعف"، assist "التمريرة الحاسمة"، performance"الأداء"، team building "بناء الفريق" ، short list"القائمة القصيرة"، وحتى اسم ثاني أقوى دوري في إنجلترا Championship "تشامبيونشيب".

وأفادت الأنباء بأنه تم إعداد مبادرة من أليكسي ميلر، رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الروسية "غازبروم"، ومالك قناة "ماتش تي في"، بمنع المعلقين الرياضيين من استخدام 40 مصطلحا رياضيا باللغة الإنجليزية، للحفاظ على صفاء ونقاء اللغة الروسية.

المصدر: موقع Sport24

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