جورجينا تحتفي بجائزة رونالدو الجديدة

هنأت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفوزه بجائزة "القدم الذهبية" التي يمكن الحصول عليها مرة واحدة فقط.

ونشرت جورجينا صورة لرونالدو مع الجائزة عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، معلقة عليها: "القدم الذهبية 2020، مبروك حبيبي. أنت تستحق كل شيء وأكثر ...".

وحظيت الصورة خلال يوم واحد بإعجاب أكثر من مليون و100 ألف متابع لصفحة جورجينا البالغ عددهم أكثر من 22 مليون و200 ألف شخص.

وتسلم رونالدو جائزة "القدم الذهبية" في إمارة موناكو الفرنسية خلف أبواب موصدة بسبب وباء كورونا المستجد، في الأول من ديسمبر الجاري، وذلك حسب الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس.

وترك رونالدو آثار قدميه على ممشى المشاهير لكرة القدم، الذي سيعرض في متنزه "بروميناد الأبطال" الشهير في مونتي كارلو بموناكو.

وحصل رونالدو "صاروخ ماديرا" على النسخة الـ18 للجائزة، فيما يلي قائمة المتوجين بها حتى الآن:

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1- عام 2003 الإيطالي روبيرتو باجيو

2- عام 2004 التشيكي بافيل نيدفيد

3- عام 2005 الأوكراني أندريه شيفتشينكو

4- عام 2006 البرازيلي رونالدو

5- عام 2007 الإيطالي أليساندرو ديل بييرو

6- عام 2008 البرازيلي روبيرتو كارلوس

7- عام 2009 البرازيلي رونالدينيو

8- عام 2010 الإيطالي توتي

9- عام 2011 الويلزي ريان غيغز

10- عام 2012 السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

11- عام 2013 الإيفواري ديديه دروغبا

12- عام 2014 الإسباني أندريس إنييستا

13- عام 2015 الكاميروني صامويل إيتو

14- عام 2016 الإيطالي جيانلويجي بوفون

15- عام 2017 الإسباني إيكر كاسياس

16- عام 2018 الأوروغوياني إدينسون كافاني

17- عام 2019 الكرواتي لوكا مودريتش

18- عام 2020 البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر: "juventus.com+goldenfoot2020"