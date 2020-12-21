أفضل هدافي الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ13

احتدم الصراع بين عدد من اللاعبين على صدارة قائمة هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم، مع اقتراب نهاية منافسات الدور الأول "الذهاب"، حيث انتهت منافسات الجولة الثالثة عشرة "للكالتشيو".

وانفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعرش صدارة هدافي الدوري، برصيد 12 هدفا، عقب تسجيله ثنائية في شباك مضيفه بارما (4-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الـ13 من "الكالتشيو".

وفي ما يلي قائمة هدافي الدوري بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة عشرة "للكالتشيو":

1- البرتغالي كريستيانو (مهاجم يوفنتوس) – (12 هدفا)

2- البلجيكي روميلو لوكاكو (مهاجم إنتر ميلان) – (11 هدفا)

3- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (مهاجم ميلان) – (10 أهداف)

4- الإيطالي أندريا بيلوتي (مهاجم تورينو) – (9 أهداف)

5- الإيطالي شيرو إيموبيلي (مهاجم لاتسيو) – (8 أهداف)

6- الأرمني غينريخ مخيتاريان (لاعب وسط روما) – (7 أهداف)

الإيطالي روبيرتو سوريانو (لاعب وسط بولونيا) – (6 أهداف)

المكسيكي هيرفينغ لوزانو (مهاجم نابولي) – (6 أهداف)

الإيطالي فابيو كوالياريلا (مهاجم سامبدوريا) – (6 أهداف)

الإيطالي دومينيكو بيراردي (مهاجم ساسولو) – (6 أهداف)

البرازيلي جواو بيديو غلفاو ( مهاجم كالياري) – (6 أهداف)

الفرنسي مبالا نزولا (مهاجم سبيزيا) – (6 أهداف)– (6 أهداف)

الفرنسي جوردان فيرتو (لاعب وسط روما) – (6 أهداف)

7- الأرجنتيني جيوفاني سيميوني (مهاجم كالياري) – (5 أهداف)

البوسني إدين دجيكو (مهاجم روما) – (5 أهداف)

الكولومبي لويس مورييل (مهاجم أتلانتا) – (5 أهداف)

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – (5 أهداف)

الإيطالي فرانشيسكو كابوتو (مهاجم ساسولو) – (5 أهداف).

وحقق رونالدو (35 عاما) إنجازا تاريخيا بمعادلته لرقم قياسي ظل صامدا لقرابة 60 عاما.

فقد ذكر الحساب الرسمي ليوفنتوس على "تويتر" أن نجمه البرتغالي أصبح ثاني لاعب يحرز 33 هدفا في "الكالتشيو" على مدار عام كامل، بعد الأرجنتيني عمر سيفوري، الذي سجل نفس العدد من الأهداف في عام 1961.

ولا يزال أمام رونالدو "صاروخ ماديرا" فرصة الانفراد بهذا الرقم القياسي مع تبقي مواجهة واحدة لليوفي في "الكالتشيو" قبل نهاية العام الجاري أمام فيورنتينا، يوم الأربعاء المقبل.

المصدر: RT