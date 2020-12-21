قائمة هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الـ14

يعاني المهاجمون في الموسم الحالي من الدوري الإسباني لكرة القدم مع قرب نهاية منافسات الدور الأول من العقم التهديفي، مقارنة بالمهاجمين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ويتصدر مهاجم فريق فياريال، جيرارد مورينو، قائمة هدافي اللغيا حتى الآن وبعد 14 مباراة، برصيد 8 أهداف فقط، ويليه أربعة لاعبين فقط برصيد 7 أهداف، واللاعب الخامس في الترتيب هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 6 أهداف فقط، بعد خوض فريقه 13 مباراة.

فعلى سبيل المقارنة، يتصدر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 17 هدفا بعد الجولة الـ13 من "البوندسليغا"، ويليه النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز الثاني برصيد 10 أهداف، ويليهما لاعبان برصيد 9 أهداف، وثلاثة برصيد 8 أهداف.

بينما يتصدر المهاجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، قائمة هدافي الدوري الإنحليزي الممتاز، برصيد 13 هدفا بعد 14 مباراة، ويليه ثلاثة لاعبين برصيد 11 هدفا، وثلاثة آخرين برصيد 9 أهداف، ومن ثم لاعب برصيد 8 أهداف كما في الدوري الإسباني.

أما في الدوري الإيطالي، فيتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف برشلونة ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا، ويليه البلجيكي روميليو لوكاكو مهاجم انتر ميلان برصيد 11 هدفا، فالسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان برصيد 10 أهداف، ومن ثم الثنائي الإيطالي أندريا بيلوتي مهاجم تورينو برصيد 9 أهداف، وشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو برصيد 8 أهداف.

ويعتبر الدوري الفرنسي الأقرب للإسباني من حيث قائمة الهدافين، حيث يتصدر مهاجم باريس سان جيرمان، كليان مبابي، الترتيب برصيد 11 هدفا فقط بعد الجولة 16 من "الليغ1"، متقدما بفارق هدفين على بولايي ديا مهاجم ستاد ريمس، ويليهما لاعبان برصيد 8 أهداف.

وفي ما يلي قائمة هدافي الليغا بعد انتهاء معظمة مباريات الجولتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة وبقاء مباراتين من الجولة الثانية عشرة:

1- الإسباني جيرارد مورينو (فياريال) – (8 أهداف)

2- الإسباني ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) – (7 أهداف)

الإسباني إياغو أسباس (سيلتا فيغو) – (7 أهداف)

الأوروغوياني (أتلتيكو مدريد) – (7 أهداف)

الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – (7أهداف)

6- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – (6 أهداف)

7- البرتغالي جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد) – (5 أهداف)

الإسباني باكو ألكاسير (فياريال) – (5 أهداف)

الإسباني كارلوس سولر باراغان (فالنسيا) – (5 أهداف)

المصدر: RT