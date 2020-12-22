ريبيري وفيورنتينا يفسدان فرحة رونالدو بجائزة جديدة

مني فريق يوفنتوس بأول هزيمة له في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم في عقر داره على يد ضيفه فيورنتينا (0-3) يوم الثلاثاء، في الجولة 13 من "الكالتشيو".

وفاجأ الصربي دوشان فلاخوفيتش مهاجم فيورنتينا أصحاب الأرض بهدف مبكرسجله في الدقيقة الثالثة من صافرة البداية، وبعد 15 دقيقة تلقى يوفنتوس ضربة موجعة بطرد لاعبه الكولومبي خوان كوادرادو، وجاءت الضربة الثالث في الدقيقة 76 بتلقيه الهدف الثاني جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع البرازيلي أليكس ساندرو خطأ في مرماه، ومن ثم اختتم المدافع الأوروغوياني مارتن كاسيريس ثلاثية الضيوف، بحلول الدقيقة 81 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

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وحاول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنقاذ "السيدة العجوز" ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل أمام الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري وزملائه، الذي أفسدوا فرحة "صاروخ ماديرا" بنيله جائزة أفضل لاعب في فريق يوفنتوس في شهر نوفمبر الماضي، بعد أدائه المميز ومساهمته المؤثرة داخل الملعب.

وتوقف رصيد يوفنتوس بعد هذه الهزيمة عند 24 نقطة، يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

بينما رقع فيورنتينا رصيده بعد هذا الفوز إلى 14 نقطة، وقفز إلى المركز الرابع عشر، على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT