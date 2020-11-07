غوميز يكشف سبب ترديده النشيد الوطني السعودي (فيديو)

أثار مشهد اللاعب الفرنسي غوميز نجم الهلال السعودي، وهو يردد النشيد الوطني للمملكة قبل مواجهة فريقه والاتفاق، الجمعة، إعجاب جماهير النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق غوميز على لقطة ترديده النشيد الوطني قبل بداية المباراة قائلا إنه فعل ذلك تعبيرا عن تقديره ومحبته للشعب السعودي والود الذي دائما ما يحظى به.

وأضاف غوميز الذي وعد بأن يحفظ النشيد كاملا كي يردده في المرات القادمة: "أنا أمثل ناديا كبيرا حيث يجب أن يعكس لاعبوه الصورة المشرفة للفريق داخل وخارج الملعب كون الهلال ليس فريق كرة قدم فقط بل مسؤولية اجتماعية تقع على عاتقه مهمة إسعاد الجميع، فأنا أتشرف أن أكون جزءا من منظومة الهلال".

وشدد غوميز على أهمية الفوز على الاتفاق قبل فترة التوقف الدولي من أجل التعرف والوقوف على مستوى الفريق والإعداد بعد مرحلة صعبة للغاية.

وصنع غوميز هدفي فوز الهلال على الاتفاق حيث أحرز الهدف الأول سالم الدوسري في الدقيقة 25، قبل أن يهدي النجم الفرنسي تمريرة الهدف الثاني لكاريلو بالدقيقة 63.

ونجح الهلال في خطف 3 نقاط جديدة بالفوز بهدفين دون مقابل في الجولة الرابعة من الدوري لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 10 نقاط.

المصدر: "وكالات"