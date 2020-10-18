آل الشيخ يعلق على فوز الأهلي المصري على الوداد المغربي بعبارة واحدة

تفاعل رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، مع فوز الأهلي المصري على مضيفه الوداد المغربي، أمس السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بنشر عبارة واحدة.

وكتب الرئيس الشرفي السابق لنادي الأهلي، عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "مبروك، الحمدلله، والتاسعة بإذن الله"، وأرفق المستشار السعودي، التدوينة بقلب أحمر في إشارة منه لحبه وتعلقه بالفريق المصري.

وتمكن الأهلي، الباحث عن لقبه التاسع في البطولة القارية، من تحقيق فوز مهم على مضيفه الوداد بهدفين دون رد، قبل لقاء العودة، الذي سيجمع الفريقين في مصر، يوم الجمعة المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن المتأهل من مواجهة الوداد والأهلي، سيلعب في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، مع الفائز من لقاء الزمالك المصري والرجاء المغربي.

المصدر: RT